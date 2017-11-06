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СМИ: Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР

СМИ: Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР
Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности встретиться для переговоров со своим северокорейским лидером Ким Чен Ыном для избегания эскалации конфликта на Корейском полуострове. Как передает replyua.net, соответствующее заявление глава Белого дома озвучил во время интервью американскому телешоу Full Measure.

«Я с кем угодно могу сесть и переговорить, и это не является признаком силы или слабости. По моему мнению, нет ничего плохого в том, чтобы садиться с людьми для переговоров. В связи с этим я, конечно, готов к встрече с Ким Чен Ыном. Но посмотрим, как оно будет. Об этом пока рано говорить», - сказал президент США.

Следует напомнить, что в сентябре текущего года заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен назвал нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове критической, в связи с чем в любой момент в регионе может начаться ядерная война.
Вместе с тем, лидер США отметил, что его страна готова к любому сценарию развития ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи. «Мы ко всему готовы. Вы будете шокированы, если узнаете, до какой степени мы готовы, когда будет нужно», - подчеркнул Трамп.
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