Габриэль: конфликт США и России представляет угрозу для всего мира

Зигмар Габриэль, глава немецкого МИДа, заявил о том, что испорченные отношения между Соединенными Штатами и Россией представляют большую угрозу для всего мира, сообщает replyua.net со ссылкой на Bild am Sonntag.
«Полностью разрушенные отношения между США и Россией — это самая большая угроза миру на планете. Если Северная Корея сможет получить ядерное оружие, многие другие последуют за ней. Только США и Россия вместе могут предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия», - заявил дипломат. По словам Габриэля, если Вашингтон и Москва не смогут установить нормальные отношения, дети всей Земли будут расти в условиях опасности, в беспорядочном мире, в котором очень много ядерного вооружения.
Кроме того, глава МИД Германии раскритиковал политику Дональда Трампа, заявив о том, что американский президент сократил расходы на сотрудничество, направленное на развитие, зато увеличил траты на оборонку и оружие. По мнению Габриэля, Трамп провоцирует появление миллионов беженцев.