Политолог: «О чем хотят поговорить Путин и Трамп?»

Дональд Трамп, президент США, и Владимир Путин, президент России, могут встретиться на полях саммита АТЭС, который пройдет во Вьетнаме. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, о возможных темах возможной встречи рассказал Дмитрий Орешкин, известный российский политолог.
«Россия – заметный элемент политического ландшафта. И как минимум в двух точках интересы России и США пересекаются. Одна – КНДР, которую США хотят урезонить экономическими санкциями, а Россия считает нужным и выгодным для себя противодействовать США во всех начинаниях. И вторая точка – это Сирия. Проблема понятная: Путин вошел туда для того, чтобы вынудить с собой разговаривать, ведь до этого с ним не о чем было говорить. А здесь он зафиксировал себя как политического игрока. Но теперь проблема в другом: военная (самая простая задача) отчасти решена. Начинается самая сложная – политическая», - отмечает Орешкин.
По его словам, российский президент хочет обеспечить себе свое геополитическое владычество, а американский президент – свое, и территории Путину и Трампу придется делить, как в свое время делили Польшу Сталин и Гитлер. Также Орешкин отмечает, что эта встреча очень нужна именно Путину, который не знает, что дальше делать с Сирией.