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Манн: «Если бы у Украины была еще пара таких друзей, как Волкер, она бы прекратила свое существование»

Манн: «Если бы у Украины была еще пара таких друзей, как Волкер, она бы прекратила свое существование»
Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал самые последние новости, информирует replyua.net.

По его словам, Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, выступил с целым рядом заявлений, и это было сделано для того, чтобы дезавуировать предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которую американский глава планирует организовать на полях саммита АТЭС, который совсем скоро пройдет во Вьетнаме. «Заявления Волкера целенаправленно бьют в одну точку: «договаривайтесь или нет, а США не ослабят давления на экономику России», - как бы говорит он. Таким образом, встреча лидеров как бы заранее теряет всякий смысл. Думаю, если бы у Украины было еще парочка таких «друзей», она бы уже в следующем году прекратила свое существование», - отмечает эксперт.

Напомним, что пару дней назад президент Дональд Трамп заявил о том, что на полях саммита АТЭС он хочет встретиться с российским президентом, чтобы обсудить несколько важных вопросов.
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