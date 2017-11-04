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Ответ России на санкции Канады: Москва заявила о запрете въезда в страну «канадцам-русофобам»

Ответ России на санкции Канады: Москва заявила о запрете въезда в страну «канадцам-русофобам»
Реакция Российской Федерации на введенные Канадой санкции по отношению к тридцати россиянам, имеющим отношение к убийству юриста Сергея Магнитского, себя долго ждать не заставила. Как передает replyua.net, в Кремле сообщили о запрете на территорию России ряду граждан Канады. В том числе, Мария Захарова, занимающая должность официального представителя внешнеполитического ведомства России, сообщила, что Москва пошла на такой шаг «с учетом принципа взаимности».

«Принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. Этот список длинный, состоящий из нескольких десятков фамилий. Имеются в виду те русофобски настроенные граждане Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений», — сказала она. Кроме того, Захарова назвала действия Канады «пагубным курсом, ведущим к дальнейшему обострению двусторонних отношений».

Как известно, санкции Канады распространились на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, замгенпрокурора Виктора Гриня, екс-замистителя министра внутренних дел РФ Алексея Аничина, судью Алексея Криворучко, бывших сотрудников МВД Павла Карпова и Артема Кузнецова.
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