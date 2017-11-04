Опаснее трех ядерных ударов: эксперт рассказал, какой удар Россия готовится нанести по станам Запада

Эксперт военной сферы Алексей Арестович в интервью «Обозревателю» заявил, что российские власти готовятся к нанесению удара по Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу, ущерб которого нельзя сравнить с тремя ядерными ударами-предупреждениями, передает replyua.net. Арестович уверен в невозможности вооруженного конфликта России с Латвией, так как война России с силами НАТО может присниться разве что в страшном сне. «Для завершения такой войны нужно всего пару часов, и Россия от этого явно не выиграет», - считает Арестович.
При этом, со слов эксперта, гибридная война может достичь немалых успехов. «Суть гибридных войн заключается в том, что Кремль может сместить стратегические интересы рада стран. К примеру, когда Латвия выйдет из НАТО и ЕС – а в России над этим достаточно активно работают, - то это будет удар гораздо хуже, чем три российских превентивных ядерных удара по НАТО», - уверен аналитик.
С учетом этого он напомнил о том, к чему привел мирный процесс отделения Каталонии от Испании. «Только представьте, что было бы, если бы там начали стрелять», - заметил Арестович.