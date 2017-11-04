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Российский политолог рассказал, на что Трамп в ходе переговоров с Путиным может «разменять» Украину

Российский политолог рассказал, на что Трамп в ходе переговоров с Путиным может «разменять» Украину
В своей статье для «Апострофа» российский политический эксперт Дмитрий Орешкин предположил, что глава Белого дома Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным может пойти на определенные уступки относительно Украины, в частности, он может разменять ее на Северную Корею, передает replyua.net.

«Именно по Украине наиболее сложно найти точки соприкосновения. Вероятно, об этом оба президента будут говорить, но это не означает, что договоренность будет достигнута. Не хочу кого-то обидеть, однако для Трампа Украина не является первоочередной головной болью. Но даже если это и головная боль, то она связана преимущественно с Манафортом. Существует остаточно слабый намек на то, что обе стороны должны в некоторой степени подзаморозить этот конфликт, чтобы с обеих сторон было меньше убийств, а там уже будет видно», - сказал Орешкин.

Политолог добавил, что Вашингтон уже сделал определенный шаг относительно Украины. «Волкер совершенно четко и жестко все сформулировал. Это не нравится Путину, и он будет жаловаться или предложит на своих условиях ввести на разграничительную линию международных наблюдателей. Трамп на это не пойдет, хотя, не исключено, что он может разменять Украину на Северную Корею», - уверен эксперт.
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