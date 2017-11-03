Грузия ожидает конкретных шагов от Киева по экстрадиции Саакашвили

Георгий Гогадзе, заместитель главного прокурора Грузии, заявил о том, что его страна продолжает ждать от Украины конкретных шагов, связанных с экстрадицией Михаила Саакашвили, бывшего грузинского президента. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, последний запрос от Грузии Киев получал еще в начале сентября, до того, как Саакашвили прорвался в Украину через польскую границу.
«Имеем веские основания для такого обращения, и надеемся, что причин для отказа в Украине не будет», - подчеркнул зампрокурора. Еще два года назад ГПУ отказала Грузии в выдаче Саакашвили. В Украине пришли к выводу о существовании риска того, что запрос о выдаче Саакашвили сделан компетентными органами Грузии с целью его преследования по политическим мотивам.
Однако в то время Саакашвили возглавлял Одесскую область, имел украинское гражданство. Летом этого года ситуация кардинально изменилась. Юрий Луценко, генпрокурор Украины, ранее заявил, что процедура по экстрадиции политика может занять несколько недель.