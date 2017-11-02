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Блогер: цікаво, а Захарова своїм ротом щойно заробила на нові санкції проти РФ?

Блогер: цікаво, а Захарова своїм ротом щойно заробила на нові санкції проти РФ?
За словами відомого шоумена та блогера Дмитра Чекалкіна, у випадку з російською пропагандою і Геббельс, і Ріббентроп просто нервово палять у куточку, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, важко знайти того, хто б не знав про речницю російського зовнішньополітичного відомства Марію Захарову. Остання вже неодноразово відзначалась не надто адекватною поведінкою та грубими і нетактовними висловлюваннями. Але цього разу Захарова перевершила сама себе. Зокрема, в ефірі програми «60 хвилин», яка виходить у прайм-тайм на федеральному каналі «Росія 1», Захарова продемонструвала фото, на яких зображено терориста Усаму Бен Ладена поруч з Гіларі Клінтон.

За словами Захарової, не варто забувати про ці «фантастичні і феєричні світлини, які зафіксували момент, коли терориста Усаму Бен Ладена приймали у Білому домі». Після цього ведуча програми почала порівнювати світового терориста з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, якого «теж приймали у Білому домі». У цій історії не було б нічого кричущого, якби у якості ілюстрації Захарова не показала фото, яке є фотомонтажем. Цікаво, чи напатякала своїм брудним ротом Захарова на черговий пакет санкцій? - цікавиться Чекалкін.
Блогер: цікаво, а Захарова своїм ротом щойно заробила на нові санкції проти РФ?
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