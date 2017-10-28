Журналист: «У Эрдогана появилась серьезная конкурентка»

У Реджепа Эрдогана, президента Турции, на будущих выборах появится серьезный конкурент в лице женщины Мераль Акшенер, экс-главы турецкого МВД.
Как передает replyua.net, об этом Иван Яковина, корреспондент Нового времени, пишет в своем блоге. «Политическую ориентацию ее можно назвать правой, но все-таки намного более демократичной, нежели у действующего главы государства. Сегодня Акшенер объявила о создании новой партии и своем участии в следующих выборах президента. В партию она намерена собрать всех турецких правых, которые недовольны уходом страны от принципов демократии и свободы слова», - отмечает Яковина. По его словам, этот кандидат отличается от россиянки Ксении Собчак тем, что она – реальный, а не декоративный кандидат.
Яковина подчеркнул, что турки хотят восстановить демократию в стране, поэтому за Акшенер охотно пойдут голосовать и центристы, и левые. Однако, по мнению Яковины, учитывая этот факт, не исключено, что Акшенер скоро окажется за решеткой – политическая борьба в Турции ведется именно так в настоящее время.