Блогер: «США готовят трагедию для Кремля»

Перед президентскими выборами в России США преподнесут РФ сюрприз, который может стать настоящей трагедией, и в связи с таким развитием ситуации Кремль может решиться на использование силовых инструментов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Алексей Арестович, известный блогер и военный эксперт. «И главная трагедия для России - что американцы должны обнародовать к концу февраля-началу марта конкретные схемы Путина. Это будет трагедией для Кремля, потому что когда фильм про Димона поднял протесты в 80-ти городах, то, когда покажут все эти схемы, как обворовывают русский народ, то там может быть очень серьезно», - отмечает Арестович.
По его словам, все это может произойти примерно за двадцать дней до президентских выборов, однако в случае реальной угрозы российские власти уже не перед чем не остановятся. Эксперт пояснил, что надо уже понять, что речь идет о людях из КГБ, владеющих огромными деньгами и большими запасами оружия, и, если они вмешались в выборы в США, то от них можно ожидать любых поступков.