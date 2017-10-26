Штайнмайер назвал главную проблему в восстановлении отношений с Россией

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, во время своего визита в Москву, заявил о том, что агрессивные действия РФ в Украине и аннексия полуострова Крым являются «бременем» в отношениях между Россией и Германией, передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс.
«Ещё есть открытые раны, есть нерешенные вопросы, прежде всего, что касается аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений», - заявил Штайнмайер. Немецкий президент также отметил, что лично он выступает за восстановление доверительных отношений между двумя государствами, поскольку Германия и Россия связаны совместной историей, которая насчитывает уже более тысячи лет, и отношения Москвы и Берлина по-прежнему остаются очень важными.
Такое заявление от немецкого президента прозвучало сразу после переговоров с Путиным. Напомним, что ранее Штайнмайер подверг критике предложение Милоша Земана о компенсации Киеву за аннексию Крыма.