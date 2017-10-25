В Германии «поставили на место» Милоша Земана

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, заявил о том, что все мировое сообщество не собирается прислушиваться к заявлению Милоша Земана, президента Чехии, о компенсации за Крым, и в урегулировании Крымского вопроса все будут исходить из международных договоров, которые были нарушены Россией, сообщает replyua.net со ссылкой на Коммерсант.
«Это предложение Земана не единственное относительно того, как в будущем можно было бы подойти к санкциям: существуют разные предложения со стороны европейских правительств», - заявил Штайнмайер. По словам немецкого президента, вопрос Крыма будут рассматривать только в рамках международных договоренностей, и они всегда будут оставаться в силе.
Напомним, что Земан ранее заявил о том, что вопрос с аннексией полуострова можно решить – достаточно предложить Киеву финансовую компенсацию за аннексию. Заявление чешского президента вызвало скандал, а европейские парламентарии потребовали от Земана извинений.