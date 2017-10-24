В Канаде заговорили о необходимости немедленной отмены виз для граждан Украины

Канадский парламентарий Линда Дункан, представляющая оппозиционную Новую демократическую партию, заявила, что официальная Оттава должна обеспечить украинских граждан правом на осуществление безвизовых поездок в Канаду. Как передает replyua.net, такую точку зрения политик озвучила в ходе своего выступления в канадском федеральном парламенте, пишет Укринформ.
«Предоставление безвизового режима поможет в активизации торговли между нашими народами и улучшит возможности для поддержки демократических реформ в Украине», - сказала она. Особое внимание Дункан акцентировала на недопустимо высоком количестве отказов украинцам в канадских визах.
«С мая текущего года Европейский Союз предоставил украинцам право на безвизовое посещение своих стран. Но Канада и далее отклоняет большое количество визовых запросов украинцев. Мы не знаем, что является причиной такого высокого отказа, принимая во внимание факт того, что правительство восхваляет свое торговое соглашение с Украиной», - подчеркнула канадский парламентарий. В связи с этим Линда Дункан призвала правительство Канады «неотложно принять меры для введения безвизового режима с Украиной».