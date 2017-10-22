валюта
СпецтемаБлогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

Бабиш пояснил, как будет формировать правительство Чехии

Бабиш пояснил, как будет формировать правительство Чехии
Андрей Бабиш, глава партии ANO, одержавшей победу на выборах в Чехии, заявил о том, что новое правительство не будет пророссийским, передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.

«Мы – партия для всех, но мы – проевропейская партия. Не стоит ожидать создания пророссийского правительства. Пора перестать боятся, что Чешская республика повернет на Восток», - заявил Бабиш. Также политик подчеркнул, что блокирование с ультраправой партией и коммунистами исключено. Эти партии выражают симпатии России, кроме того, они также заручились поддержкой большинства избирателей на выборах. Социал-демократы, правящие силы Чехии, напротив, получили максимально низкие результаты на прошедших выборах.

Пророссийские настроения в Чехии очень велики – достаточно вспомнить заявление о компенсации за Крым, прозвучавшее от Милоша Земана, президента страны. Однако многие эксперты уверяют – президент Чехии не играет важной роли в политических процессах, и конечные решения принимаются правительством.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
21 окт 2017
12004

Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, розробки російських вчених ніколи не відрізнялись особливою надійністю – то в них танки не їдуть, то ракети падають. Не оминула ця сумна доля і

21 окт 2017
8447

Геращенко дала жорстку відповідь на вимоги представників «МіхоМайдану»: а ось мій ультиматум

Народний депутат Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук дала жорстку відповідь на «ультиматум», оголошений організаторами протестів під стінами парламенту, - про це інформує видання

21 окт 2017
5317

Журналист рассказала, почему акции протеста под Верховной Радой завершились провалом

Журналист Татьяна Данленко в своей статье «Синтетический Майдан» для издания ZN.UA написала, что причиной провала акции протеста «За большую политическую реформу» стали неясные лозунги и отсутствие

Последние новости

Кого из АТОвцев будут лишать статуса участника боевых действий?

Свитолина назвала Украину очень заполитизированной страной

Бабиш пояснил, как будет формировать правительство Чехии

Между противниками Трюдо и антифашистами произошли столкновения в Канаде

На митинг с Саакашвили к Раде начали сходиться люди

В Кабмине пояснили, кого лишат статуса участника боевых действий

Подробности Пенсионной реформы: какие изменения ожидают украинцев

Результаты выборов в Чехии: победа досталась популистам и друзьям Путина

Киевский пластический хирург отказался оперировать жительницу Донецка

Трамп: Facebook поддерживал «жуликоватую» Клинтон

«Зуб за зуб»: Геращенко поставила ультиматум «Самопомощи» и лично Соболеву

Россия снова перекрывает доступ судам в Керченском проливе

В Украину идет новая эпидемия ОРВИ

В Украине резко возросло число граждан, оформивших «теплые кредиты»

Алексей Навальный вышел на свободу

В Минфине рассказали о монетизации субсидий

Эксперт спрогнозировал вероятность достижения компромисса между США и Россией относительно Украины

Названа дата приезда Волкера в Киев

Эрдоган: «Я не могу назвать США цивилизованной страной»

У Путина прокомментировали победу США над ИГИЛ в Ракке: «это недоумение»

 Новости за день