Бабиш пояснил, как будет формировать правительство Чехии

Андрей Бабиш, глава партии ANO, одержавшей победу на выборах в Чехии, заявил о том, что новое правительство не будет пророссийским, передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
«Мы – партия для всех, но мы – проевропейская партия. Не стоит ожидать создания пророссийского правительства. Пора перестать боятся, что Чешская республика повернет на Восток», - заявил Бабиш. Также политик подчеркнул, что блокирование с ультраправой партией и коммунистами исключено. Эти партии выражают симпатии России, кроме того, они также заручились поддержкой большинства избирателей на выборах. Социал-демократы, правящие силы Чехии, напротив, получили максимально низкие результаты на прошедших выборах.
Пророссийские настроения в Чехии очень велики – достаточно вспомнить заявление о компенсации за Крым, прозвучавшее от Милоша Земана, президента страны. Однако многие эксперты уверяют – президент Чехии не играет важной роли в политических процессах, и конечные решения принимаются правительством.