Эрдоган: «Я не могу назвать США цивилизованной страной»

Реджеп Эрдоган, президент Турции, заявил о том, что никак не сможет назвать Соединенные Штаты цивилизованным государством, поскольку власти выдали ордер на арест его охраны.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Анадолу, также турецкий глава считает, что Соединенные Штаты не являются «колыбелью демократии». «Если Америка выдает ордера на арест 13-ти моих телохранителей в стране, в которую я прибыл по приглашению, то извините, я не могу назвать такую страну цивилизованной», - подчеркнул президент Турции. Напомним, что ранее охранники президента Турции избили активистов перед резиденцией турецкого посла в Вашингтоне. Активисты провели акцию, держа в руках флаги курдской партии «Демократический союз».
Нужно отметить, что официальная Анкара считает курдское движение террористической организацией, однако США, напротив, поддерживают курдов, которые оказывают существенное сопротивление боевикам «Исламского государства». Против ИГИЛ курды воюют в Сирии.