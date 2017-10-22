Экс-игрок «Динамо» Киев Каха Каладзе избран мэром Тбилиси

В сообщении Жвании говорится, что на должность мэра Тбилиси свои кандидатуры выставили тринадцать человек. Победу, по результатам голосования, одержал кандидат от партии «Грузинская мечта», правящей в стране, бывший игрок футбольного клуба «Динамо» Киев и итальянского «Милана» Каха Каладзе. Согласно данным ЦИК победитель набрал 51,4 процента голосов.
В свою очередь в exit poll компании Edison research сообщили, что за кандидатуру Кахи Каладзе проголосовали 54 процента жителей Тбилиси. В соответствии с такими данными, проводить второй тур голосования нет необходимости. Ближайшим соперником Каладзе, по предварительным данным, оказался кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили, набравший 15 процентов голосов избирателей.