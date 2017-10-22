Россия готова содействовать в организации переговоров США и КНДР

Как информирует replyua.net, российское издание сообщает, что Российская Федерация готова содействовать тому, чтобы Северная Корея села за стол переговоров с Соединенными Штатами Америки. Такое заявление озвучил в субботу, 21 октября посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, который курирует урегулирование северокорейской ядерной проблемы Олег Бурмистров. В частности чиновник заявил: «Это к ним вопрос, однако мы всегда готовы помочь им».
Кроме того, российский дипломат отметил, что Россия продолжит сотрудничество с КНДР, в частности и по дипломатическим каналам. Бурмистров, отвечая на вопрос о том, планирует ли Москва какие-то действия в связи с ракетной программой Северной Кореи, сказал: «У Российской Федерации дипломатические отношения нормальные, даже дружеские с КНДР. В результате никаких действий мы предпринимать и не собираемся».