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Россия готова содействовать в организации переговоров США и КНДР

Россия готова содействовать в организации переговоров США и КНДРВо внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявили о готовности помочь наладить диалог между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей, о чем пишет «Интерфакс».

Как информирует replyua.net, российское издание сообщает, что Российская Федерация готова содействовать тому, чтобы Северная Корея села за стол переговоров с Соединенными Штатами Америки. Такое заявление озвучил в субботу, 21 октября посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, который курирует урегулирование северокорейской ядерной проблемы Олег Бурмистров. В частности чиновник заявил: «Это к ним вопрос, однако мы всегда готовы помочь им».

Кроме того, российский дипломат отметил, что Россия продолжит сотрудничество с КНДР, в частности и по дипломатическим каналам. Бурмистров, отвечая на вопрос о том, планирует ли Москва какие-то действия в связи с ракетной программой Северной Кореи, сказал: «У Российской Федерации дипломатические отношения нормальные, даже дружеские с КНДР. В результате никаких действий мы предпринимать и не собираемся».
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