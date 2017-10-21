Передвиборні перегони призвели до трагедії

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У ході передвиборної агітації у Кенії один із кандидатів у президенти втратив своїх прибічників внаслідок аварії, - про це інформує видання replyua.net, посилаючись на повідомлення Deutsche Welle.Так, сьогодні, двадцять першого жовтня 2017 року, над озером Накуру в Кенії сталась катастрофа: гелікоптер, яким пересувались члени агітаційної команди одного із кандидатів, впав у водойму. На борту літального апарату перебувало п’ятеро осіб – четверо пасажирів та пілот. Правоохоронці зауважують, що надій на те, що хтось із тих, хто перебував у вертольоті, врятувався після катастрофи, немає.Попередні повідомлення називають причиною катастрофи технічні неполадки гелікоптера. Наразі відомо, що він належав приватній чартерній компанії, яка надала його в оренду агітаторам. Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок трагічного інциденту один із кандидатів у президенти втратив трьох членів прес-служби. Зараз на місці аварії працюють рятувальні служби, за результатами роботи яких буде зроблено додаткові повідомлення. Варто зауважити, що у ході передвиборної кампанії (вибори президента в Кенії мають відбутись двадцять шостого жовтня поточного року –) переважна більшість кандидатів послуговуються гелікоптерами щоб доставити свої агітаційні команди до виборців.