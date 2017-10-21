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Государства-члены НАТО не готовы отбивать атаку РФ на восточном фланге – СМИ

Государства-члены НАТО не готовы отбивать атаку РФ на восточном фланге – СМИ
Государства, являющиеся членами Североатлантического альянса, не смогут нужным образом дать ответ на возможную атаку Российской Федерации на восточном крыле организации. Как передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода», соответствующее мнение представлено в статье немецкого издания Der Spiegel. В соответствии с содержанием внутренних документов организации, возможность того, что силы быстрого реагирования НАТО смогут соответствующим образом дать ответ на вызовы, вызывает большие сомнения. Помимо этого, подчеркивается, что существуют серьезные проблемы с логистикой на данном направлении.

В интервью информационному агентству DPA Оана Лунджеску, которая является пресс-секретарем НАТО, эту информацию не подтвердила. Она также отметила, что в настоящее время продолжается переговорный процесс относительно модернизации управленческих структур НАТО. Их количество значительно сократилось со времени Холодной войны.

Ранее глава украинского государства Петр Порошенко выразил убеждение в том, что Украина обязательно станет членом НАТО.
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Государства-члены НАТО не готовы отбивать атаку РФ на восточном фланге – СМИ

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