Речь идет о прямой угрозе: Украина в ООН озвучила резкое заявление в адрес России

Международное сообщество должно соответствующим образом реагировать на пропаганду и постоянные нарушения России в незаконно аннексированном Крыму. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укрнформ», с таким требованием во время заседания Четвертого комитета Генеральной ассамблеи ООН выступил первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
Дипломат заявил о глубокой обеспокоенности Украины масштабами пропаганды и подстрекательства ненависти к Украине и украинским гражданам, которую осуществляют подконтрольные Кремлю государственные средства массовой информации, а также общественными деятелями. Все это существенным образом повлияло на разжигание агрессии России против Украины и конфликта на Донбассе. Николенко также отметил, что российская власть существенно ограничила пространство для независимых СМИ.
«Подобная гибридная война против Украины, для которой привлекаются подконтрольные государству российские СМИ – это прямая угроза для ценностей ООН. Комитет и другие органы ООН должны быстро реагировать на такие попытки фальсификации новостей и использование их как инструмент углубления конфликтов в регионе», - заявил украинский дипломат.