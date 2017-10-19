Еще одна страна ужесточила санкции против Северной Кореи

Швейцарский Федеральный совет ужесточил санкции против Пхеньяна, запретив гражданам Северной Кореи выдавать разрешения на работу.
Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт Федерального совета, решение было принято на основании резолюций Совбеза ООН, и с сегодняшнего дня запрет вступил в силу. Отмечается, что введен запрет на выдачу гражданам КНДР разрешений на работу, за исключением разрешений, выданных по трудовым договорам, которые заключили до 11 сентября 2017 года. Федеральный совет также запретил швейцарцам создавать совместные предприятия и кооперативы с гражданами или компаниями из Северной Кореи. Уже существующие нужно ликвидировать до 9 января.
Более того, любые финансовые операции с КНДР теперь будут разрешены при условии, если речь идет о функционировании консульских или дипломатических миссий, а также о гуманитарной деятельности. Помимо этого, Швейцария расширила продуктовое эмбарго. Запрещены экспорт, импорт, а также транзит морепродуктов, свинца, рыбы и текстиля, ограничен и импорт нефти.