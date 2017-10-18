Дипломат: «Новая холодная война между РФ и США намного опаснее предыдущей»

Пэгги Мейсон, бывший посол Канады в конференции ООН по разоружению, заявила о том, что новая холодная война между Россией и США будет намного опаснее предыдущей, сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
«Нынешняя Холодная война во многих отношениях опаснее, чем предыдущая. Прежде всего потому, что эпицентр конфликта находится не в Берлине или стране третьего мира, а непосредственно на границах России», - отметила дипломат. Мейсон подчеркнула, что столкновения в Сирии между РФ и США уже успели создать опасность появления новых точек боевых действий, и отношения между двумя государствами беспрецедентно плохие, и такого конфликта не было даже в разгар предыдущей холодной войны.
Напомним, что ранее Саманта Пауэр, бывший постпред Соединенных Штатов при ООН, заявила, что иностранная пропаганда, которая распространяется в последнее время, намного опаснее, чем холодная война.