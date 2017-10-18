Манн: «Это настоящий прорыв в отношениях с Россией»

Сергей Шойгу, глава Минобороны России, находится с рабочим визитом в Израиле, и его принимал Биньямин Нетаньяху, израильский премьер, который задал программу общения, заявив о том, что он не допустит иранского присутствия в Сирии. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн, израильский эксперт.
«Премьер снова продублировал пресловутое "предложение, от которого нельзя отказаться", как и год назад. Тогда Путин его не принял и заявил о выходе из Сирии, понадеявшись на победу Трампа и дальнейший сговор с ним, игнорируя интересы Израиля. Однако быстрого примирения с США не случилось, а с того времени круг вокруг России только сузился, кроме того России пришлось самой вводить свои сухопутные силы и воевать в Сирии, теряя людей, технику и конечно уйму денег, не приобретая взамен ничего, кроме головной боли», - отмечает Манн.
По его словам, после этих переговоров сторонам предстоит подписать принципы взаимодействия между странами в Сирии после ухода из зоны безопасности иранских войск. «В любом случае, это настоящий прорыв в отношениях с Россией, которые были довольно холодными в течение всего минувшего года, хотя все договоренности продолжали работать как часы», - добавил Манн.