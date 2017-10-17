Бывший генсек НАТО рассказал, как можно остановить Россию на Донбассе

В своей статье для известного в Канаде издания «The Globe and Mail» экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обратился с призывом к государствам Запада передать украинским военнослужащим современное оборонительное оружие, а также содействовать размещению в районе границы с Россией миротворческий контингент ООН. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Укринформ». По утверждению Расмуссена, это будет способствовать прекращению военных действий на Донбассе.
«У европейских стран, Канады и Соединенных Штатов Америки сейчас появилась возможность содействовать решению этой войны именно политическим методом. Прежде всего, нужно предоставить украинским военным оборонное оборудование и, во-вторых, развернуть на Донбассе мощный миротворческий контингент ООН», - объяснил Расмуссен. Политик считает, что если Украина получит вооружение, это послужит кнутом, а снятие санкций с России – пряником.
«Выведение Россией своих войск и восстановление суверенитета Украины поможет нам предложить самое большое вознаграждение - более мягкий санкционный режим. Но частями это блюдо не подают: полностью снять санкции можно только после того, как Россия полностью выполнит свои обязательства», - заявил экс-генсек НАТО.