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Шведский дипломат рассказал, чем США и Европа обязаны Украине

Шведский дипломат рассказал, чем США и Европа обязаны Украине
Благодаря Украине в Соединенных Штатах Америки и Европе было запущено немало ответных реакций. Как сообщает replyua.net, соответствующее мнение в интервью изданию Газета.ru озвучил дипломат из Швеции, бывший глава МАГАТЭ Ханс Бликс. По его словам, для ООН события в Крыму стали ярким примером нарушением устава ООН. «Вместе с тем, я не думаю, что кто-то надеется на то, что ситуация повернется в другую сторону. Такое положение, судя по всему, никогда не признает международное сообщество.

Также Бликс добавил, что западные страны уже готовы к конструктивному диалогу с Россией.

«Минский и нормандский процессы, спотыкаясь, но все же постоянно идут вперед. Даже если взять мою родную страну, ранее все было очень сильно заморожено, фактически никаких взаимоотношений. Однако все меняется, и сейчас все чаще звучат голоса, что нет, мы должны вести диалог, нам нужно разговаривать. Что касается США, то все это находится на еще более низком уровне, но, в общей сложности, и здесь постепенно все возвращается», - объяснил Бликс. Напомним, ранее военный эксперт Алексей Арестович спрогнозировал уход России из Донбасса, если в Кремле поймут, что это приведет к отмене санкций.
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