Пентагон застеріг КНДР від воєнних дій

Керівник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс застеріг Північну Корею від початку активних воєнних дій, інформує replyua.net з посиланням на DW.
Про це глава Пентагону заявив після зустрічі з японським колегою Іцунорі Онодера. Меттіс зазначив, що Вашингтон має наміри тісно співпрацювати зі своїми союзниками у разі, якщо доведеться відповісти на удар зі сторони Північної Кореї. Також два високопосадовці США та Японії погодили подальшу спільну реакцію на загрозу від КНДР. Державний секретар США Рекс Тіллерсон, який теж був присутній на зустрічі, наголосив, що будь-які провокації з боку Північної Кореї, зокрема, у вигляді продовження випробувань міжконтинентальних балістичних ракет, будуть неприйнятними. Очільник Державного департаменту США запевнив, що Вашингтон спільно зі своїми партнерами і надалі буде політично та економічно тиснути на Пхеньян, аби Північна Корея відмовилася від розвитку ракетної програми.
Нагадаємо, лише протягом 2017 року КНДР було проведено 14 подібних випробувань. Після останнього липневого запуску балістичної ракети проти Північної Кореї були запроваджені санкції, які здатні позбавити Пхеньян 1 мільярду доларів доходів від експорту.