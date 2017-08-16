Габриэль: из-за Крыма и Донбасса Россию нельзя устрашать

В отношениях между Россией и Западом появилась большая трещина, и это произошло из-за конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, однако Соединенные Штаты и страны Европы не должны действовать в отношении России лишь методами устрашения.
Как передает replyua.net со ссылкой на DW, об этом в своей статье написал Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии. «Противоречащая международному праву аннексия Крыма Россией и ситуация на востоке Украины очень сильно подорвали доверие. И правильно, что НАТО отреагировала на это. Но если мы будем следовать исключительно логике устрашения, мы будем содействовать эскалации», - отметил Габриэль.
По его словам, сейчас требуются совместные усилия по контролю за вооружением, и такое сотрудничество будет на пользу России и Европе. Министр подчеркнул, что также необходимо вести контроль и за ядерным оружием, и, в первую очередь, контроль должен коснуться США и России, поскольку они обладают 90 процентами всего ядерного оружия в мире. Ранее Габриэль заявлял, что сейчас нужно «отпустить проблему Крыма» и заняться урегулированием ситуации на Донбассе.