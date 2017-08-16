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Власти Аргентины предупредили США о последствиях военного вмешательства в дела Венесуэлы

Власти Аргентины предупредили США о последствиях военного вмешательства в дела Венесуэлы
Аргентинские власти отреагировали на заявление Дональда Трампа, американского президента, о том, что Соединенные Штаты могут применить военную силу для свержения режима Николаса Мадуро, президента Венесуэлы.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, власти Аргентины заявили, что такие шаги в отношении Венесуэлы недопустимы. Такое мнение высказал Маурисио Макри, президент Аргентины, во время пресс-конференции с Майком Пенсом, вице-президентом США. «Применение силы - этот не тот путь, Но мы действительно считаем, что нагнетание экономического и дипломатического давления на режим Мадуро, и не только со стороны Америки, но и со стороны всего мира, может способствовать восстановлению демократии в Венесуэле мирными средствами», - подчеркнул аргентинский глава.

Напомним, что Николас Мадуро несколько дней назад пытался провести телефонные переговоры с Дональдом Трампом, но президент США отказался от разговора, а позже в Белом доме заявили, что эти переговоры могут состояться лишь после того, как в Венесуэле появится демократия.
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