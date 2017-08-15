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Мадуро: господин Трамп, США не смогут запугать Венесуэлу!

Мадуро: господин Трамп, США не смогут запугать Венесуэлу!
Николас Мадуро, президент Венесуэлы, прокомментировал заявление своего американского коллеги Дональда Трампа о том, что США могут применить военную силу в отношении венесуэльского кризиса. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, Мадуро заявил, что заявления президента США являются агрессивными и несоразмерными.

Также глава Венесуэлы отметил, что, несмотря на нежелание Трампа разговаривать по телефону, он все-таки надеется на эти переговоры. Также Мадуро анонсировал масштабные военные учения в стране, которые пройдут в конце августа. «Венесуэлу не запугаешь, господин Трамп. Если любишь мир, готовься к войне», - подчеркнул венесуэльский лидер. Нужно отметить, что ранее Дональд Трамп категорически отказался проводить телефонный разговор с Мадуро, который делал на него запрос.

При этом в Белом доме подчеркнули, что американский президент будет готов провести разговор со своим венесуэльским коллегой только, когда в этой стране будет восстановлена демократия. «В том, что касается Венесуэлы, у нас есть много вариантов, в том числе – военный, если это потребуется», - заявил чуть позднее Трамп.
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