Лондон звинуватив Пхеньян у протистоянні з Вашингтоном

Очільник Міністерства закордонних справ Великобританії Борис Джонсон вважає, що останні події та загострення відносин між США та КНДР, є свідченнями про прагнення Північної Кореї протистояти американцям, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
З відповідною заявою керівник британського зовнішньополітичного відомства виступив в суботу, 12 липня. Водночас Джонсон наголосив, що північнокорейський режим є причиною цієї міжнародної проблеми і саме КНДР має це виправити. За словами міністра, Великобританія прагне, аби ця криза, пов’язана з ядерною зброєю та випробуваннями в Північній Кореї, була завершена дипломатичними методами. Крім того,він додав, що міжнародна спільнота «стоїть пліч-о-пліч в питанні щодо забезпечення припинення агресивних дій Північної Кореї і нині Велика Британія працював разом зі Сполученими Штатами Америки та іншими союзниками в регіоні, аби ця криза була доведена до дипломатичного кінця».
Варто нагадати, раніше Дональд Трамп заявляли, що Вашингтон підготував військову відповідь КНДР у випадку, якщо Пхеньян наважиться на нерозсудливі дії.