Трамп та Макрон обговорили проблему довкола КНДР

Американський президент Дональд Трамп поспілкувався телефоном в суботу, 12 серпня, з французьким колегою Еммануелем Макроном. Головною темою розмови лідерів США та Франції стало загострення ситуації довкола КНДР, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідну заяву оприлюднив Білий дім. За даними Вашингтона, Трамп в розмові з Макроном наголосив, що Сполучені Штати готові спільно зі союзниками застосувати весь комплекс дипломатичних, економічних та військових засобів для того, щоб подолати будь-яку ядерну загрозу з боку Північної Кореї. Президенти двох країни домовилися надалі координувати свої дії на шляху пошуку відповіді на ядерну загрозу від КНДР.
Варто нагадати, напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Пхеньяну відповісти «вогнем і люттю» на будь-яку загрозу. Натомість представники Північної Кореї у відповідь на жорстку заяву Трампа пригрозили застосувати ракету по американському острову Гуам. Пізніше Трамп відповів, що вважає свою заяву про «вогонь та лють» не занадто жорсткою, щоб відповісти на ті загрози, під які КНДР ставить «своїх громадян та громадян інших країн».