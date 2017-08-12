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У Японії підготувалися на випадок ракетної загрози від Північної Кореї

У Японії підготувалися на випадок ракетної загрози від Північної Кореї
Сьогодні, 12 серпня, у Японії розгорнули системи протиракетної оборони Patriot у зв’язку погрозою Північної Кореї запустити балістичні ракети над країною на територію американського острова Гуам, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Відповідну інформацію журналістам підтвердили японські органи влади. Наразі відомо, що Міністерство оборони Японії активізувало роботи системи Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) у префектурах Сімане, Хіросімі та Коті, які знаходяться на заході країни. Крім того,відомо, що військові сили самооборони Японії мають наміри направити в Японське море судна, які оснащені системою стеження Aegis. Очільник японського уряду Сіндзо Абе не залишив такі дії керівництва держави без коментарів. Прем’єр-міністр зазначив, що він зробить все можливе для того, щоб захистити життя та здоров’я населення та території Японії.

Варто нагадати, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відповісти «вогнем і люттю» в разі, якщо КНДР не припинить свої провокації. Натомість у Північній Кореї у відповідь на заяву американського президента пригрозили запустити ракети на територію американського острова Гуам.
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