Меркель розкритикувала останні заяви Трампа

Німецький канцлер Ангела Меркель виступила з різкою критикою останніх заяв президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо Північної Кореї, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Меркель зазначила, що словесна ескалація є хибною відповіддю і військового вирішення для цього конфлікту не існує. В свою чергу глава США продовжує надсилати вербальні погрози у бік КНДР. Трамп вважає, що в разі, якщо Північна Корея і надалі «буде поводитися немудро», необхідно буде перейти до військових рішень, які, за його словами, вже є «повністю підготовленими, зарядженими і знятими з запобіжника». Щоправда водночас американський президент додав. що він має сподівання на те, що лідер КНДР Кім Чен Ин знайде та обере якийсь інший шлях, а не перейде до ескалації.
Варто нагадати, ця різка заява Трампа не стала першою на адресу Північної Кореї. Зокрема, він погрожував КНДР відповісти «вогнем та люттю» в разі, якщо ця держава і надалі буде погрожувати американській стороні застосувати міжконтинентальні балістичні ракети. Представники преси та політики різко сприйняли заяву Трампа, вважаючи, що вона слугує приводом для ескалації конфлікту.