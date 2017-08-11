СМИ: Только Украина способна дать России мощный отпор

Украина остается единственной страной, которая действительно может не только дать отпор России, но и изменить ее, и именно по этой причине Соединенным Штатам необходимо предоставить Украине летальное оружие. Как информирует replyua.net, об этом для Нью-Йорк Таймс пишет Джон МакЛаулин, бывший глава ЦРУ.
«Мы можем дать Украине более сложное оборонительное вооружение, чтобы она могла защититься от российских захватчиков. И мы можем увеличивать давление, как это сделал Конгресс, одобрив недавно санкции», - отметил Маклаулин. По его мнению, если Киев может построить успешную демократию и побороть коррупцию, такие же изменения начнутся и в России, и Путин очень боится, что США предоставят Украине помощь, и по этой причине российские войска вторглись в Украину.
Бывший глава ЦРУ напомнил, что еще во времена президентства Обамы отношения между РФ и США ухудшались, но с приходом Трампа они стали еще более напряженными, а в настоящий момент оказались практически на дне.