валюта
СпецтемаЖурналист: Абрамович может сказать спасибо Путину

ЄС розширив санкції проти КНДР

ЄС розширив санкції проти КНДР
У четвер, 10 серпня, Європейський Союз ухвалив рішення щодо розширення санкційних обмежень проти Північної Кореї, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відповідне повідомлення було оприлюднено на сайті Ради Європейського Союзу. У повідомленні зазначається, що Брюссель додав 9 фізичних та 4 юридичних особи до переліку суб’єктів, відносно яких застосовується така міра покарання як заморожування активів та обмеження подорожей. Серед тих, на кого поширюються санкції, зокрема, і Банк зовнішньої торгівлі Північної Кореї. Відповідні санкції ЄС затвердив проти КНДР у відповідь на дії офіційного Пхеньяну у галузі розвитку ядерної зброї та балістичних ракет, що є грубим порушенням та зневагою попередніх резолюцій Ради Безпеки ООН. Наразі загалом до санкційних списків ООН включені 62 фізичні особи та 50 установ.

Нагадаємо, у США заявили про готовність відповісти на будь-які провокації Північної Кореї. Крім того, американські ЗМІ розповсюдили інформацію, що Міністерстві оборони США розробило план попереджувального удару по КНДР бомбардувальникам В-1В.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: в четверг очень много важных новостей

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки

Последние новости

Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)

У Нідерландах затримали підозрюваних у справі про зараження курячих яєць

Корреспондент: к Украине приближается новая военная техника из России

У Туреччині провели обшуки і заарештували журналістів

Оппозиционер: белорусские силовики Путина любят больше, чем Лукашенко

Ученые подтвердили существование опасной планеты Нибиру

Російський журналіст: хочете знати про Росію? Я вам все розповім

Поклонская обвиняет в экстремизме Минкультуры России

У Росії підрахували збитки від блокування сайтів в Україні

Раскрытие секретных документов в США подтвердило существование инопланетян

Россия попытается воспользоваться расколом в польском обществе из-за Смоленской катастрофы

Политолог: Украине важно не проспать масляный бум, который уже вовсю охватил Европу

Эксперт: по вине Кремля Донбасс в огне, а некоторые украинские политики призывают помириться с РФ

Казанський: навіть в світі технологій терористи тримаються за мертвий «совок»

Випускники ПТУ та коледжів почнуть складати тести ЗНО

Блогер: скучили за Савченко? Тримайте черговий шедевр від «Надюхи»!

ЄС розширив санкції проти КНДР

Павло Правий: відкрийте очі! Ви дійсно думаєте, що нічого не міняється?

Посадовців Міноборони підозрюють у махінаціях на закупівлях бронежилетів

Политолог: Гройсман отыграется перед Порошенко, а значит вслед за Балчуном на выход попросят и Омеляна

 Новости за день