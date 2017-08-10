ЄС розширив санкції проти КНДР

У четвер, 10 серпня, Європейський Союз ухвалив рішення щодо розширення санкційних обмежень проти Північної Кореї, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідне повідомлення було оприлюднено на сайті Ради Європейського Союзу. У повідомленні зазначається, що Брюссель додав 9 фізичних та 4 юридичних особи до переліку суб’єктів, відносно яких застосовується така міра покарання як заморожування активів та обмеження подорожей. Серед тих, на кого поширюються санкції, зокрема, і Банк зовнішньої торгівлі Північної Кореї. Відповідні санкції ЄС затвердив проти КНДР у відповідь на дії офіційного Пхеньяну у галузі розвитку ядерної зброї та балістичних ракет, що є грубим порушенням та зневагою попередніх резолюцій Ради Безпеки ООН. Наразі загалом до санкційних списків ООН включені 62 фізичні особи та 50 установ.
Нагадаємо, у США заявили про готовність відповісти на будь-які провокації Північної Кореї. Крім того, американські ЗМІ розповсюдили інформацію, що Міністерстві оборони США розробило план попереджувального удару по КНДР бомбардувальникам В-1В.