В НАТО прокомментировали визит Путина в Абхазию

В Североатлантическом альянсе заявили, что сожалеют из-за посещения вчера, восьмого августа, российским президентом Владимиром Путиным Абхазии, не проведя соответствующих согласований с грузинскими властями. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, соответствующее заявление прозвучало от официального представителя НАТО Дилана Уайта.
«Визит Владимира Путина в Абхазию в часть девятой годовщины вооруженного конфликта не будет способствовать усилиям международного сообщества по поиску мирного решения через переговорный процесс»,- заявил представитель НАТО. К тому же, по словам Уайта, Альянс намерен оказать поддержку территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Важно также отметить, что по истечении нескольких часов после прибытия Путина в Абхазию глава украинского государства Петр Порошенко поговорил по телефону со своим коллегой в Грузии Георгием Маргвелашвили. Во время переговоров оба президента подвергли критике визит главы Российской Федерации Владимира Путина на грузинскую территорию, которая в настоящее время находится под оккупацией Кремля.