Манн: Польша пустила Саакашвили, - она имеет «зуб» на Порошенко

Соломон Манн, израильский эксперт, прокомментировал новость о том, что Михаила Саакашвили прибыл в Польшу, не имея на это законных оснований.
Как сообщает replyua.net, об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. По словам Манна, стало известно, что грузинский политик въехал в Польшу по аннулированному украинскому паспорту, и это значит, что и Польша, и США проигнорировали новость о том, что этого человека лишили гражданства. «Это очень сложный правовой момент, и тут возможны споры и препирательства. Однако не это главное. Я обращаю внимание на страны, которые это делают: США, где Дональд Трамп, и Польша - новый близкий союзник Дональда Трампа. И Трамп, и Польша имеют огромный "зуб" на Порошенко и совершенно не доверяют по этой причине Украине», - отмечает Манн.
По словам эксперта, также тревогу вызывают сразу несколько событий: новые переговоры Тиллерсона и Лаврова, на которых они якобы договорились, поездка Курта Волкера в Москву, заявление Макрона о том, что ЕС пока не будет рассматривать новые санкции, благодарность Путину за санкции против КНДР в Совбезе ООН от представителей США, Германии, Великобритании и Франции.