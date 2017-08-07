Вашингтон готовий до переговорів з Пхеньяном, однак за однієї умови – Тіллерсон



Державний секретар



Тіллерсон наголосив, що найкращий сигналом, що може дати Північна Корея для того, щоб показати свою готовність до ведення переговорів – це зупинка випробувань ракет. На запитання журналістів, скільки часу має минути після припинення випробувань, перш ніж розпочнуться переговори, Тіллерсон зазначив, що це стане відомо тоді, коли Вашингтон побачить, що випробування дійсно припинились.



Варто нагадати, 5 серпня рішенням Ради безпеки ООН було одноголосно підтримано проект резолюції щодо посилення санкційних обмежень проти Північної Кореї. Нові санкції передбачають, що КНДР забороняється експорт вугілля, свинцю, свинцевої руди, заліза, залізної руди та морепродуктів. У Північній Кореї в свою чергу заявили, що представники країни ніколи не сядуть за стіл переговорів, якщо Вашингтон «і надалі буде продовжувати вести ворожу політику».

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лавров после встречи с Тиллерсоном: США ответят за свои действия

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що офіційний Вашингтон готовий до переговорного процесу з Північною Корею, однак лише за умови, що КНДР не буде більше влаштовувати випробування балістичних ракет, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.Тіллерсон наголосив, що найкращий сигналом, що може дати Північна Корея для того, щоб показати свою готовність до ведення переговорів – це зупинка випробувань ракет. На запитання журналістів, скільки часу має минути після припинення випробувань, перш ніж розпочнуться переговори, Тіллерсон зазначив, що це стане відомо тоді, коли Вашингтон побачить, що випробування дійсно припинились.Варто нагадати, 5 серпня рішенням Ради безпеки ООН було одноголосно підтримано проект резолюції щодо посилення санкційних обмежень проти Північної Кореї. Нові санкції передбачають, що КНДР забороняється експорт вугілля, свинцю, свинцевої руди, заліза, залізної руди та морепродуктів. У Північній Кореї в свою чергу заявили, що представники країни ніколи не сядуть за стіл переговорів, якщо Вашингтон «і надалі буде продовжувати вести ворожу політику».