Журналист: даже не возбуждайтесь из-за переговоров Лаврова и Тиллерсона – ничего не будет

Из-за результата переговоров Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона не нужно сильно возбуждаться – ничего серьезного не произойдет, потому как Путин продолжит раскачивать ситуацию в Украине.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Александр Рыклин, известный российский журналист. По его словам, он мало верит в то, что Соединенные Штаты сыграют большую роль в урегулировании конфликта между Украиной и Россией, поэтому настраиваться на определенные сдвиги после переговоров госсекретаря США и главы МИД РФ не имеет смысла.
«Понятно, что по итогам таких встреч всем нужно выказывать некий оптимизм - иначе зачем же они встречались. Тиллерсон сказал, что ему показалось, что в левом глазу Лаврова засветилась какая-то надежда… Все это вилами по воде писано», - заявил журналист. Рыклин отметил, что он не ждет серьезную игру, и Путин продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине, поскольку это может быть связано и с выборами президента в РФ, и с другими причинами.