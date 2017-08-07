Пономарь: Москва находится в проигрышных условиях

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что на календаре уже понедельник, однако эта неделя будет без анонсов, информирует replyua.net.
По словам Пономаря, еще в день назначения Курта Волкера спецпредставителем США в Украине, он предположил, что Волкер в самое ближайшее время отправится в российскую столицу, чтобы провести переговоры с Владиславом Сурковым, помощником Путина. «А дальше будет реанимирована дорожная карта Нуланд-Суркова. Но условия, на которых она будет реанимирована, сейчас намного более проигрышные для Москвы и намного более жесткие со стороны США», - пишет обозреватель. Пономарь считает, что причина кроется в новом законе об ужесточении антироссийских санкций, и именно такое решение Соединенных Штатов позволит дать очень много гибких и перспективных возможностей для усиления давления на Россию.
Напомним, что Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против РФ 2 августа. Эксперты считают, что такое решение США приведет к новой холодной войне между двумя странами.