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Пекін хоче відмовити Пхеньян від ядерних випробувань

Пекін хоче відмовити Пхеньян від ядерних випробувань
Очільник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї звернувся з закликом до всіх сторін, які причетні до ситуації довкола ядерної програми КНДР, аби всі вони повернулися за стіл переговорів щодо денуклеаризації регіону, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

З відповідною заявою китайський урядовець виступив під час заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії, що відбулися сьогодні, 6 серпня в Манілі (Філіппіни). Міністр Ї зазначив, що під час зустрічі з його північнокорейським колегою Лі Йон Хо він заявив йому, що КНДР має дотримуватись резолюцій Радбезу ООН та відмовитись від намірів проводити й надалі ядерні випробування. Крім того, представник китайського уряду звернувся до Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї з закликом, аби ці держави уникали дій, які сприятимуть загостренню рівня напруженості в регіоні.

Варто зазначити, що в 2003 році були започатковані шестисторонні переговори за участі представників КНДР, Південної Кореї, Китаю, Росії, США та Японії, які були націлені на те, щоб відвернути розробку Північною Кореєю ядерного озброєння, однак у 2009 році Пхеньян заявив про вихід з переговорного процесу.
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