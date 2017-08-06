В ООН решили усилить санкции против КНДР

Накануне, 5 августа, в Совбезе ООН было принято единогласное решение, предусматривающее усиление экономических ограничений против Северной Кореи, передает replyua.net со ссылкой на Reuters. Отмечается, что данное решение было поддержано представителями всех пятнадцати стран, являющихся членами организации.
Целью новых ограничений является снижение показателей прибыли КНДР от прибыли. Запрещается закупать у этой страны железо, руду, свинец, уголь либо морские продукты. К тому же, начинают действовать ограничения на право нанимать рабочих из Северной Кореи. Число северокорейских граждан, которые работают за пределами своей страны, тоже сократится. Более того, введенные новые санкции будут касаться и совместных проектов. Резолюция ООН вводит запрет государствам-членам Совета безопасности вкладывать инвестиции в какие-либо совместные проекты с КНДР, действующие н настоящее время. Также не разрешается вводить новые.
Вместе с тем, Никки Хейли, которая является американским послом в ООН, заявила, что введение санкций не решает проблему, поэтому дипломат призвала к «разумным мерам, которые бы помогли защитить себя и своих союзников».