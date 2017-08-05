Подробности телефонного разговора Макрона и Трампа

4 августа, в пятницу, Дональд Трамп, президент США, и Эммануэль Макрон, президент Франции, провели телефонные переговоры, во время которых обсудили целый ряд важных международных вопросов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Белого дома, главы двух стран обсудили возможность усиления взаимодействия Франции и США в решении сирийского кризиса, а также в урегулировании ситуации в Ираке. Также обсуждался вопрос «противодействия пагубному влиянию Ирана». Во время разговора Макрон и Трамп обсуждали вопрос политического урегулирования в Ливии и борьбы с терроризмом в Африке, после чего отметили важность восстановления гражданских прав жителей Венесуэлы. Успели президенты поговорить о ситуации вокруг Северной Кореи и о выполнении Минских договоренностей в Украине.
Напомним, что сегодня СМИ сообщили, что коалиция во главе с США сбросила не меньше двадцати фосфорных бомб на больницу в сирийской Ракке. Здание было полностью разрушено, и источник отметил, что авиация коалиции постоянно бомбит объекты инфраструктуры, где нет боевиков – там только мирные граждане.