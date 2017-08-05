Эксперт назвал оружие, которое поможет США сломать режим Путина

В беседе с журналистами «Обозревателя» эксперт по военным вопросам Алексей Арестович заявил, что после большого количества попыток приблизить Кремль «к общему знаменателю» и вынудить его к игре по общим правилам, на Западе было принято решение о сокрушении режима Владимира Путина, используя для этого «тектоническое оружие», сообщает replyua.net.
Со слов Арестовича, страны Запада, хотя и с опозданием, но уже все поняли. «Совершенно понятно, что человек, заявляющий, что для него прекращение существования Советского Союза является самой серьезной катастрофе двадцатого столетия, не будет ничем хорошим заниматься. Точно так же нет сомнений, чему будет посвящена его деятельность в течение всей оставшейся жизни, в особенности, если такие возможности есть у президента. Он намеревается вернуться в мир по результатам Ялтинских, Потсдамских, Хельсинских соглашений с определенно очерченными зонами влияния, когда никто не вмешивается никуда, соблюдает интересы и тому подобное, ко всем этим заявлениями о многополярном мире и тому подобное», - заметил аналитик.
Он также добавил, что страны Запада очень долго терпели и уговаривали Путина поменять свою политику, но затем, когда стало ясно, что его нельзя уговорить, начали бить в ответ.