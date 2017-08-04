США володіють новим інструментом зі стримування Росії - експерт

Американський експерт Кеннеді Дугас вважає, що Вашингтон, постачаючи газ в Європу, здатен буде кинути виклик тому, як Москва користується енергоносіями в політичних цілях, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Експерт Центру Белфера з науки та міжнародних відносин Гарвардської школи Мері Кеннеді Дугас зазначив, що нині США переживають бум видобутку природного газу завдяки новітнім технологічним можливостям. В зв’язку з тим, що у Вашингтоні усвідомили власні можливості, це призвело до того, що нині США прагнуть зайняти провідну роль на міжнародних ринках газу, кинувши таким чином виклик домінуванню Росії в європейському енергетичному секторі. Експерт нагадав, що зовсім нещодавно, Дональд Трамп , виступаючи з промовою у Польщі, заявляв, що США забезпечать Європі доступ до альтернативних джерел газу, аби «ні Польща, ні її сусіди не були заручниками єдиного постачальниками».
Наступним кроком стали запроваджені санкції США проти РФ, які стосуються безпосередньо енергетики. Крім того, у США прогнозують зростання експорту зрідженого газу щонайменше на 20 % і тоді вже мова буде йти про конкуренцію між Вашингтоном і Москвою не лише на ринку Європи, а й в усьому світі.