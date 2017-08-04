Эксперт: эта холодная война может перерасти в горячую войну

Холодная война уже давно наблюдается по всем фронтам, и после подписания Трампом указа о санкциях, можно говорить об угрозе горячей войны. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Павел Фельгенгауэр, известный военный эксперт.
По его словам, об опасности горячей войны говорил даже Алексей Пушков, российский сенатор, и угроза существует, но, естественно, большая война может начаться не завтра. «Сейчас мы наблюдаем холодную войну, которая потенциально может перерасти в горячую – в глобальный ядерный конфликт. Хотя, конечно, вполне возможно, что все ограничится лишь очередным обострением на различных фронтах», - отметил эксперт.
Он считает, что сильное противостояние на многих фронтах приведет в том числе и к военным столкновениям между российскими и американскими военными, причем в разных регионах, ну а после этого начнется эскалация, которая может вырасти до уровня глобальной войны.