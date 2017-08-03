Через низькі рейтинги японський уряд повним складом подав у відставку

Японський уряд оголосив про відставку у повному складі у зв’язку із запланованими перестановками у відомстві. Як передає replyua.net з посиланням на The Japan Times, підставою для таких кадрових змін став низький рівень довіри до керівників країни. Очікується, що оголошення нового складу уряду відбудеться найближчим часом . За словами головного секретаря уряду Японії Есіхіде Суги, перед новим складом міністрів буде стяти завдання зміцнити суспільну довіру та відновити економічне зростання у країні.
Засоби масової інформації повідомляють, що чинний глава уряду Японії Сіндзо Абе планує здійснити заміну 14 з 19 міністрів. Головні посади збережуть лише глава мінфіну та колишній очільник японського уряду Таро Асо, глава міністерства економіки Хіросіге Секо, а також Есіхіде Суга, який обіймає посаду секретаря кабінету міністрів. Більше того, не виключається вірогідність внутрішніх кадрових перестановок: зокрема, міністр сільського господарства Йошімаса Хаясі може стати главою Міністерства освіти.
Як зазначають журналісти The Japan Times більшу частину посад в новому уряді будуть обіймати представники політичної сили Абе з очолюваної ним Ліберально-демократичної партії.