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Китай погрожує Індії початком війни

Китай погрожує Індії початком війни
Чжоу Бо, який очолює Центр міжнародного співробітництва з питань безпеки Міноборони КНР та обіймає посаду старшого полковника, закликав офіційний Делі до виведення з китайської території своїх військових, якщо не хоче початку війни. Про це передає replyua.net. Відомо, що Чжоу Бо разом з відставним генералом-майором індійської армії у Ашоком Мехтою стали учасникам дебатів на телеканал CGTN з питання зростання напруження на плато Доклам.

Мехта стверджує, що китайські засоби масової інформації розповсюджують агресивні статті про Індію та про вірогідність збройного протистояння між двома країнами, через що Індія стає причетною до конфлікту. «Ви на китайській території, і, якщо ви не зацікавлені у війні, то потрібно, щоб ви пішли з нашої території», - заявив китайський військовий. У відповідь на заяву індійського колеги про те, що плато Доклам - це спірна територія, Чжоу Бо сказав, що «Бутан був учасником переговорів у 24 раундах і ніколи не сумнівався, що дана територія належить Китаю».

Напружена ситуація між Індією та Китаєм через ситуацію на плато Доклам спостерігається з початку літа поточного року.

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