Журналісти авторитетного видання Bloomberg повідомляють, що незабаром Україна отримає від пенсільванської компанії сімсот тисяч тон вугілля відповідно до угоди, яку у чинній адміністрації Білого дому вже назвали важливим інструментом для зменшення впливу Російської Федерації на своїх сусідів у Європі, передає replyua.net. У статті видання наголошується, що хоча раніше Трамп і заявляв про наміри поліпшити стосунки з Росією, у його адміністрації стверджують, що експорт вугілля, нафти та природного газу у США прагнуть використати, аби Москва не здійснювала маніпуляції завдяки наявним у неї природним ресурсам.
Bloomberg стверджує, що Україна весь час мала залежність від російського газу та нафти. Більше того, Київ залишився без власних внутрішніх поставок вугілля через те, що частина Донбасу була захоплена проросійськими найманцями.
«Останні кілька років Київ і майже весь східноєвропейський регіон покладалися на Росію з метою збереження тепла. Однак тепер все буде інакше. Вашингтон може запропонувати Україні альтернативу, і тепер ми заявляємо, що все так і буде», - сказав міністр енергетики США Рік Перрі.